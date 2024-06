Feira do Livro de Lisboa. Mais de um milhão de visitantes é "quase certo"

Em declarações à Renascença , o presidente da APEL, Pedro Sobral, diz ser “muito provável” que o objetivo definido no início da feira seja cumprido e espera que os visitantes no último fim de semana impulsionem ainda mais os números.

O presidente da APEL aponta uma razão para esta subida: a adesão dos jovens.

“Volta-se, outra vez, a comprovar que as gerações mais novas vêm à Feira do Livro para comprar livros, para falar com os seus autores, para se envolverem neste mundo da leitura e no mundo do livro”, adianta.

Para o presidente da APEL, esta é a prova de que a feira do Livro se tem afirmado como “um evento cultural importante para o país” e que “muito contribui para a subida e aproximação à média europeia dos índices de leitura e de literacia".

A Feira do Livro de Lisboa termina este domingo, depois de quase três semanas no Parque Eduardo VII. Até às 22h00, mantêm-se abertos os 350 pavilhões, que albergam mais de 900 marcas editoriais e de 85 mil livros.