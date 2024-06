Há lideranças “fracas” no SNS? Xavier Barreto concorda com a ministra da Saúde. E diz que parte do problema está nas nomeações políticas

Xavier Barreto, presidente da Associação portuguesa de Administradores Hospitalares, concorda com Ana Paula Martins: há lideranças fracas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

Em declarações à Renascença, sem querer generalizar, Xavier Barreto reconhece que há conselhos de administração aquém das exigências. E que parte da culpa é política.

“Não acredito na generalização. Acredito que eventualmente [a ministra] quisesse dizer que, de facto, existem pessoas que estão aquém daquilo que nós esperaríamos de um dirigente do SNS. Acompanho essa crítica. E isso acontece em muitos casos, porque foram nomeadas pessoas, no passado, que não têm as competências, o percurso, a experiência, enquanto gestores do SNS. Repare: pessoas que, muitas vezes, vêm diretamente da política, sem qualquer experiência ou formação”, conta.

Quanto à criação de comissões de acompanhamento e de auditoria, medida anunciada pelo Governo esta quarta-feira, Xavier Barreto garante que não sabe pormenores, mas apoia a ideia de uma avaliação.

"Se a ideia macro é, de facto, avaliar conselhos de administração, nós apoiamos totalmente essa ideia. Faz todo o sentido avaliar conselhos de administração, premiar os melhores, substituir os piores, desde que essa avaliação seja precedida de autonomia e capacidade de gestão, que os conselhos de administração não têm tido nos últimos 10 anos”, diz.

Ana Paula Martins esteve esta manhã na comissão parlamentar de Saúde, para ser ouvida sobre o Plano de Emergência da Saúde.

A ministra afirmou que as lideranças em saúde no SNS são “fracas” e que "tem de haver escrutínio, tem de haver avaliação de desempenho para os gestores".