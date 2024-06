Suspensão de 20 dias para diretora da escola que exibiu tarja polémica

O Ministério da Educação aplicou uma suspensão por 20 dias à diretora do Agrupamento de Escolas Júlio Dinis, em Gondomar, pela exibição de uma tarja polémica, sanção suspensa por um ano, revelou esta quinta-feira à Lusa a docente.

Segundo a professora, Glória Sousa, a notificação chegou na sexta-feira e no documento enviado pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares consta ainda que a "sanção disciplinar acessória de cessação da comissão serviço [de diretora do agrupamento] igualmente suspensa na sua execução pelo período de um ano".

Em causa está a exibição, em fevereiro de 2023, durante um período de greves de professores, de uma tarja negra na qual se lia "Estamos a dar a aula mais importante das nossas vidas" na escola EB 2,3 Júlio Dinis, distrito do Porto, facto que gerou em novembro um processo disciplinar à diretora. A tarja continua na escola, já que ninguém deu ordens para retirá-la, explicou a diretora em novembro, quando foi acusada de violação dos deveres de imparcialidade e lealdade.

Nessa altura, e face às divergências entre professores e Ministério da Educação que levaram a sucessivas greves, houve quem visse ali "um cariz político" contra o Ministério da Educação. "Não consigo conceber que estejamos a poucos meses de completar 50 anos de liberdade", disse a diretora naquela altura.

Em 29 de setembro, em comunicado, os professores/as e educadoras do agrupamento, composto por 11 estabelecimentos de ensino, explicaram que a tarja negra onde está escrita a frase "foi concebida, paga e colocada pelos professores do agrupamento que, em fevereiro, consideraram que deviam mostrar à comunidade, de forma explicita, que todos os dias se empenham para dar aos seus alunos o melhor de si, a aula mais importante das suas vidas".

Glória Sousa revelou que vai recorrer do desfecho do processo levantado pelo Ministério.

"Não diria que estou surpreendida [com esta sanção], pois quem me levantou o processo de inquérito foi a mesma pessoa que fez o processo disciplinar. Quem mandou instaurar-me o processo disciplinar já concordava com o processo de inquérito, pelo que sendo a mesma pessoa e já prevendo o processo instrutório que eu fosse condenada, logicamente que o processo disciplinar condenou-me", afirmou.

Glória Sousa enfatizou que, apesar das sanções, no essencial as suas funções "não mudam nada", pois a execução "está suspensa durante um ano".

Fonte da Associação de Pais da Escola Júlio Dinis revelou à Lusa que, "mais do que tarja que até é poética", o que "preocupa é a situação da escola: falta de obras, o chover em algumas de salas de aulas e no pavilhão, a insalubridade/maus cheiros na cantina e a falta de condições tecnológicas num equipamento que recebeu as últimas obras de fundo há mais de 10 anos".

