Governo espera "verão tranquilo" em matéria de incêndios

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, espera "um verão tranquilo" em matéria de incêndios florestais e assinala que o caminho que tem sido percorrido nos últimos anos tem sido positivo.

Luís Montenegro falava após uma reunião do conselho de coordenação da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), em Mação, no distrito de Santarém, que contou ainda com a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho; do ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes; do ministro da Defesa, Nuno Melo; e o secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira.

O primeiro-ministro afirmou que o caminho que tem sido percorrido nos últimos anos tem sido positivo relativamente a estudos e conhecimento científico de todas as entidades que combatem os incêndios.

Luís Montenegro fez também um apelo aos portugueses para que tenham condutas que diminuam o risco de incêndio e respeitem as regras e interajam com as entidades públicas para que seja possível “ter um país que não tenha todos os anos de combater o flagêlo dos fogos rurais e as consequências que eles trazem”.

Num discurso aos jornalistas, o chefe do Governo exaltou ainda o papel que as “autoridades de investigação” tiveram ao trazerem os responsáveis de fogo posto para a justiça.

Luís Montenegro disse que “este é um momento de tranquilidade e de responsabilidade” e garante que “o Governo e as autoridades estão a fazer de tudo para que seja possível termos um verão tranquilo” no que respeita aos fogos rurais.