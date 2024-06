Escola Primária da Madalena no Pico encerra no próximo ano letivo por segurança

A Escola Primária da Madalena, na ilha do Pico, nos Açores, vai encerrar no próximo ano letivo por razões de segurança e os estudantes serão transferidos para o estabelecimento de ensino profissional, anunciou a Câmara Municipal esta terça-feira.



Segundo a autarquia, a decisão foi tomada após uma vistoria ter indicado que "a condição estrutural do edificado não oferece condições de segurança".



"A vistoria solicitada pela Câmara Municipal revelou graves problemas estruturais no edifício, que comprometem a segurança daqueles que o frequentam, colocando mesmo em causa a integridade física de alunos, professores e auxiliares, o que obrigou a autarquia a encerrar este estabelecimento de ensino e transferir os estudantes para a Escola Profissional do Pico", lê-se na nota de imprensa enviada às redações.



De acordo com a autarquia, o relatório da empresa de engenharia e fiscalização "é contundente" e identifica "problemas de infiltrações e fissuras no edifício, anomalias nas instalações elétricas e no Sistema de Segurança Contra Incêndios, que se encontra obsoleto".

Por esse motivo, a Divisão de Obras do município emitiu "um parecer técnico desfavorável à retoma das aulas naquele espaço, no próximo ano letivo", acrescenta.

A presidente da Câmara Municipal da Madalena, Catarina Manito (PSD), explica que, "apesar de difícil", o encerramento da escola "é a decisão que melhor defende as crianças, garantindo a sua segurança".

"E esta é - e será sempre - a nossa prioridade", afirma a autarca, citada na nota hoje divulgada.

Dado "o estado de degradação da escola era inevitável o seu encerramento" assegura Catarina Manito, acrescentando que "o município tem trabalhado arduamente, de forma a garantir uma transição tranquila, no próximo ano letivo, aos 170 alunos que frequentam o 1º Ciclo".

Inaugurada em 2009, a construção da Escola Primária da Madalena foi iniciada em 2006.

Desde a sua entrada em funcionamento, esta infraestrutura tem apresentado diversas "deficiências estruturais que se foram agravando ao longo dos últimos anos, apesar das inúmeras intervenções da autarquia", explica o município do Pico, que irá proceder a obras de requalificação e ampliação da Escola Primária da Madalena.