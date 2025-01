Bactérias descobertas em Portugal comem poluentes "químicos eternos"

Estas bactérias podem mesmo neutralizar subprodutos tóxicos resultantes do processo, de acordo com uma investigação liderada pela Universidade de Buffalo (UB), com a colaboração da Universidade Católica Portuguesa e publicada na Science of the Total Environment.

A estirpe bacteriana utilizada neste estudo, F11, foi isolada do solo de um local industrial contaminado em Portugal e já tinha demonstrado a sua capacidade de remover flúor de contaminantes farmacêuticos. No entanto, nunca tinha sido testado em PFAS.

Colaboradores da Universidade Católica Portuguesa colocaram F11 em frascos selados sem qualquer fonte de carbono além de 10.000 microgramas por litro de PFAS.

Após períodos de incubação entre 100 e 194 dias, as amostras foram enviadas para a UB, onde a análise revelou que o F11 tinha degradado parte do PFAS.

Os níveis elevados de iões flúor detetados nestas amostras indicaram que o F11 tinha separado os átomos de flúor do PFAS para que as bactérias pudessem metabolizar os átomos de carbono.

"A ligação carbono-flúor é o que torna os PFAS tão difíceis de decompor, pelo que conseguir decompô-los é um passo crítico. Crucialmente, o F11 não só cortou os PFOS em pedaços mais pequenos, como também removeu o flúor desses pedaços mais pequenos", realçou a primeira autora do estudo, Mindula Wijayahena.

O PFOS é um dos tipos mais amplamente detetados e persistentes de substâncias perfluoroalquílicas e polifluoroalquílicas (PFAS) e foi designado como perigoso pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA no ano passado.

As bactérias F11 decompuseram também uma porção substancial de dois tipos adicionais de PFAS após 100 dias: 58% do ácido carboxílico fluorotelómero 5:3 e 21% do sulfonato fluorotelómero 6:2.

"A ligação entre os átomos de carbono e o flúor no PFAS é muito forte, pelo que a maioria dos micróbios não consegue utilizá-lo como fonte de energia. A estirpe bacteriana F11 desenvolveu a capacidade de cortar o flúor e comer o carbono", referiu, em comunicado, a também autora do estudo Diana Aga, professora do Departamento de Química da Universidade de Buffalo. Mindula Wijayahena é estudante de doutoramento no laboratório de Aga.