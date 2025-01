O maior iceberg do mundo pode estar prestes a colidir com a Geórgia do Sul

O maior iceberg do mundo está em rota de colisão com uma pequena ilha britânica e pode ameaçar a vida das focas e pinguins que habitam as suas praias.

Após mais de 30 anos estático que, desde o ano passado, o A23a, que tem 35 vezes o tamanho de Lisboa, começou a mover-se e encontra-se agora a 280 quilómetros da Geórgia do Sul, um território ultramarino que é refúgio para a vida selvagem.

O A23a soltou-se de uma plataforma em 1986, mas permaneceu preso no fundo do mar durante todos estes anos. Depois de se libertar, em menos de um mês, começou a circular pelo oceano e agora está a aproximar-se desta ilha.

Com uma área atual de 3.500 km² e uma elevação de 400 metros, devido às águas mais quentes ao norte da Antártida, a grande massa de gelo pode diminuir de tamanho. De acordo com os cientistas, o iceberg pode fragmentar-se e continuar a flutuar durante anos.