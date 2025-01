Pelo menos dez mortos e 32 feridos em incêndio num hotel na Turquia

Pelo menos dez pessoas morreram e 32 ficaram feridas num incêndio em um hotel de esqui no noroeste da Turquia.

Duas pessoas foram vitimadas depois de saltarem das suas janelas dos quartos, em pânico.

O incêndio começou no quarto andar do hotel de 11 andares. As chamas ainda estão a ser combatidas pelos bombeiros.

Mais de 260 operacionais encontram-se, neste momento, no terreno.



De acordo com a televisão estatal TRT, havia 234 hóspedes no hotel que já foi evacuado.

Ainda não são conhecidas as causas do incêndio.