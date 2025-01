EUA sobem para 25 milhões de dólares recompensa para deter Maduro

Os Estados Unidos da América (EUA) aumentaram de 15 para 25 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura de Nicolás Maduro, esta sexta-feira empossado como Presidente da Venezuela, por crimes relacionados com tráfico de droga.

O anúncio faz parte de uma nova bateria de sanções que estão a ser impostas pela administração cessante de Joe Biden, depois de Maduro ter sido empossado pela Assembleia Nacional, controlada pelos chavistas, entre acusações de um "golpe de Estado" por parte da oposição, que reclama a vitória eleitoral de Edmundo González Urrutia.

Além da recompensa por Maduro, os EUA oferecem 25 milhões de dólares (cerca de 24,4 milhões de euros, ao câmbio atual) por informações que levem à captura do ministro do Interior, Diosdado Cabello, e outros 15 milhões (cerca de 14,65 milhões de euros) pela prisão do ministro da Defesa, Vladimir Padrino.