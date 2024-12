Sobreviventes de avião que caiu no Cazaquistão relatam explosões antes da queda

Dois passageiros e um tripulante do voo da Azerbaijan Airlines que se despenhou esta quarta-feira no Cazaquistão, no qual morreram pelo menos 38 pessoas, afirmam que ouviram pelo menos uma explosão antes do avião se aproximar do seu destino inicial de Grozny, no sul da Rússia.

À Reuters, Subhonkul Rakhimov, um dos 29 sobreviventes, conta que após a explosão pensava que "o avião se iria desfazer”.

“Foi óbvio que o avião estava danificado de alguma forma. Era como se estivesse embriagado. Já não era o mesmo avião”, afirmou o passageiro.

O voo J2-8243 acabou por se despenhar perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão, depois de um desvio de uma zona no sul da Rússia onde Moscovo tem repetidamente usado sistemas de defesa contra ataques de drone da Ucrânia.

Outra passageira, Vafa Shabanova, conta à agência Reuters que ouviu mesmo um segundo estrondo no avião e que uma das assistentes de bordo a aconselhou a ir para a parte de trás do avião.