Guerra na Ucrânia​. Rússia lança ataques "massivos" na manhã de Natal

A Rússia lançou na manhã deste Dia de Natal um forte ataque com mísseis e drones à infra-estrutura energética da Ucrânia.

Moscovo classificou a ação como "massiva" e fala em "sucesso", enquanto o Presidente urcraniano, Volodymyr Zelensky, apelida os ataques de "desumanos"

Para Zelensky, a Rússia fez uma “escolha consciente” de lançar o ataque no Natal, tendo milhares de pessoas em Kiev recolhido a estações do metropolitano em busca de proteção.

Como consequência da operação russa, há cortes de energia um pouco por todo o país.

A força aérea da Ucrânia diz que a Rússia visou instalações energéticas ucranianas usando “mísseis aéreos, terrestres e marítimos”, bem como drones. No total, a Força Aérea detetou 184 "alvos aéreos inimigos".

A Força Aérea afirma que, de acordo com dados preliminares, até ao meio-dia, hora local (10:00 GMT), foram abatidos 59 mísseis e 54 drones (113 no total), e outros 52 drones “não atingiram os seus alvos ”.

As áreas com instalações energéticas atacadas incluem Kharkiv, Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk e Zaporizhia.

A Força Aérea da Ucrânia também confirma que houve vítimas no ataque, embora não diga quantas.

A sucessão de ataques em dia de Natal levou também à destruição de várias habitações em Kharkiv

Por sua vez, o Ministério da Defesa da Rússia afirma que as suas forças “realizaram um ataque massivo com armas de precisão de longo alcance e atacaram drones em instalações críticas de infraestruturas energéticas na Ucrânia que garantem a operação do complexo militar-industrial”.

“O objetivo do ataque foi atingido."

Presidente da Moldova critica violação do espaço aéreo

Numa mensagem publicada no X, Maia Sandu, líder da Moldova condenou os ataques do exército russo.

"Enquanto os nossos países celebram o Natal, o Kremlin opta pela destruição – visando a infra-estrutura energética da Ucrânia e violando o espaço aéreo da Moldova com um míssil, acções que violam claramente o direito internacional. A Moldávia condena estes atos e manifesta total solidariedade com a Ucrânia", declarou.

[Notícia atualizada às 15h23 com declarações de Maia Sandu]