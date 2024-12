Câmara dos Representantes aprova plano para evitar paralisação do governo dos EUA

A Câmara dos Representantes, liderada pelo partido republicano, aprovou esta sexta-feira um novo plano orçamental para evitar a paralisação do governo dos Estados Unidos, a apenas poucas horas do prazo limite para um acordo no Congresso.

A votação foi bem-sucedida após negociações intensas na conferência republicana, no Capitólio, sobre como garantir o financiamento temporário do governo sem ceder às exigências do presidente eleito Donald Trump, que queria uma suspensão do teto da dívida.

O plano concebido pelo líder da maioria na câmara baixa, Mike Johnson, garante o financiamento do governo durante três meses aos mesmos níveis desta sexta-feira, incluindo 100 mil milhões de dólares em ajuda a desastres naturais e 10 mil milhões para assistência a agricultores.

O pacote segue agora para o Senado, que ainda é controlado pelos democratas até 03 de janeiro e onde é necessária aprovação para evitar o ‘shutdown’.

O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, tinha pedido à bancada republicana que retomasse o acordo inicial, alcançado na quarta-feira, e que foi posto de parte devido à pressão de Donald Trump e do seu principal conselheiro, o milionário Elon Musk.

Dos atuais 430 membros da Câmara dos Representantes, 366 votaram “sim”, 34 votaram contra e 1 votou presente, enquanto 29 não votaram.

Se o Senado aprovar este pacote renovado até à meia-noite de Washington, será evitada a paralisação do governo. Se o rejeitar, o ‘shutdown’ afetará milhões de funcionários públicos, que passarão o Natal e Ano Novo sem receber salário.

Entre os departamentos afetados estão a Segurança Interna, Justiça, Comércio e Transportes, o que inclui agências como a FEMA, que fornece assistência federal em desastres e emergências, a TSA, que faz a segurança nos aeroportos, e a NASA.