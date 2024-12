"Nunca me arrependi". Gisèle Pelicot agradece apoio e recorda "vítimas não reconhecidas"

Sem arrependimentos. Foi assim que Gisèle Pelicot reagiu à saída do tribunal em França onde viu o marido a ser condenado a 20 anos de prisão considerado culpado de violação agravada da ex-mulher e de todas as acusações de que era alvo.

Aos jornalistas, assegurou que a decisão lhe deu "confiança" na capacidade da humanidade de "conquistar, coletivamente", um "futuro em que todos - homens e mulheres - possam viver em harmonia, com respeito e compreensão mútua".

"Nunca me arrependi desta decisão", garantiu, depois de ter agradecido todo o apoio que recebeu ao longo deste julgamento histórico, que culminou esta quinta-feira com a condenação de 50 arguidos, também considerados culpados da violação em massa, com penas entre os 3 e os 20 anos de cadeia.

"É com profunda emoção que hoje vos falo", começou por dizer, admitindo que este julgamento "foi uma provação muito difícil". Conhecida a sentença, admite que pensa, "em primeiro lugar", nos seus três filhos, mas também nos seus netos "porque são o futuro". "Foi também por eles que travei esta luta", assegura.

No meio dos agradecimentos à associação de apoio às vítimas, que foi "infalível", aos jornalistas, "que seguiram o julgamento desde o início" com respeito pela vítima, pede também para que se pensem "nas outras famílias afetadas por esta tragédia".

"Por fim, penso nas vítimas não reconhecidas, cujas histórias permanecem muitas vezes na sombra. Quero que saibam que partilhamos a mesma luta", remata.