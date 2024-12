Síria. EUA já tiveram "contacto direto" com HTS e pedem respeito pelas minorias

Estes encontros ocorrem numa altura em que prevalece a incerteza sobre o futuro da Síria e as principais potências regionais e globais se digladiam por assumir um papel preponderante nos corredores do governo interino.

O governante encontra-se na Jordânia, para conversações com diplomatas da Turquia, da União Europeia e de países árabe, que incluem também contactos diretos com os rebeldes que depuseram o presidente Assad.

O diplomata disse ainda que as autoridades norte-americanas já tiveram "contacto direto" com Hayat Tahrir al-Sham (HTS) e instaram estes e outros grupos rebeldes a ajudar na localização do jornalista norte-americano Austin Tice, que foi detido na Síria em 2012 . Os EUA também partilharam com as várias forças no terreno o que pretendem ver da transição do país, acrescentou.

Os diplomatas árabes juntaram-se anteriormente em separado e emitiram uma declaração apelando a uma transição política pacífica e inclusiva que conduza a eleições e a uma nova constituição.

Diplomatas árabes presentes nas conversações disseram que procuravam garantias da Turquia de que apoiava esta medida, e se opunha àdivisão da Síria em linhas sectárias.

EUA e Turquia com interesses conflituantes

A Turquia e os Estados Unidos, ambos membros da NATO, têm interesses conflituantes no que diz respeito a alguns dos rebeldes. Aqueles que são apoiados pela Turquia, no norte da Síria, entraram em confronto com as Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos.

As FDS, que controlam alguns dos maiores campos petrolíferos da Síria, são o principal aliado numa coligação dos EUA contra os militantes do Estado Islâmico. São lideradas pela milícia YPG, um grupo que Ancara vê como uma extensão dos militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) que lutam contra o Estado turco há 40 anos e que este proíbe.

Blinken disse às autoridades turcas durante uma visita a Ancara na quinta e sexta-feira que o Estado Islâmico não deve ser capaz de se reagrupar e que as FDS não devem ser distraídas do seu papel de proteger os campos que abrigam combatentes do EI, de acordo com uma autoridade dos EUA. Os líderes turcos concordaram, disse o responsável da delegação dos EUA.

No entanto, Fidan disse à TV turca na sexta-feira que a eliminação do YPG era o “alvo estratégico” da Turquia e instou os comandantes desse grupo a abandonarem a Síria.