Brasil. Detido ex-ministro da Defesa de Bolsonaro

A Polícia Federal brasileira prendeu, este sábado, o general Braga Netto, ex-ministro da Defesa, e candidato a vice de Jair Bolsonaro em 2022.

Segundo avança a Globo, a casa do general em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi alvo de buscas este sábado no âmbito do inquérito relacionado com a tentativa de golpe de estado. O telemóvel de Braga Netto também foi apreendido e o general ficou sob custódia do Exército, com a Polícia Federal a pedir prisão preventiva.

O jornal brasileiro recorda que, no mês passado, a Polícia Federal indiciou Braga Netto, Bolsonaro e outros ex-governantes por tentativa de golpe de estado: a investigação assegura ter encontrado provas de uma organização que tentaria manter Bolsonaro no poder após a derrota de Lula da Silva. Na altura, Braga Netto garantiu que "nunca se tratou de um golpe".

Recorde-se que, em janeiro do ano passado, vários apoiantes de Bolsonaro invadiram edifícios do Congresso em Brasília.