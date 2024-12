Ataque bombista na Tailândia provoca pelo menos três mortos

Um ataque à bomba na Tailândia, durante um festival de música Thai, provocou pelo menos três mortos e vários feridos.

Duas pessoas terão já sido detidas pela polícia.

Pouco antes da meia-noite desta sexta-feira (hora local), um explosivo foi lançado para o meio da multidão que assistia a um espetáculo em Umphang, uma cidade junto à fronteira com Myanmar (antiga Birmânia). Tudo indica tratar-se de um engenho explosivo de fabrico caseiro.

Para além das mortes, há pelo menos 48 feridos confirmados, cinco dos quais em estado grave.

Um porta-voz do ministério da Defesa, citado pelo The Guardian, afirmou tratar-se de uma ação relacionada com uma disputa entre gangs locais.