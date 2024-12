Regime da Síria caiu. Rebeldes chegaram à capital e Assad fugiu do país

As forças rebeldes na Síria anunciaram este domingo ter tomado o controlo da capital do país, Damasco, e que o Presidente Bashar Al-Assad fugiu. "O tirano Bashar al-Assad fugiu", anunciou a coligação de grupos rebeldes através da plataforma Telegram.

O primeiro-ministro do país, Mohammad Ghazi al-Jalali, afirmou que o país deve avançar para eleições livres, para que a população escolha o líder que prefere. A coligação de grupos rebeldes diz estar a trabalhar para completar a transferência de poder para um governo de transição, com plenos poderes executivos.



O anúncio da entrada dos grupos rebeldes em Damasco aconteceu durante a madrugada portuguesa, colocando-se logo de seguida a questão sobre o paradeiro de Bashar Al-Assad, que presidia à Síria desde 2000. Os rebeldes já tinham conquistado Homs, a terceira maior cidade do país.

"Depois de 50 anos de opressão sob o poder do Baath, e 13 anos de crimes, de tirania e de deslocações forçadas, anunciamos hoje o fim deste período negro e o início de uma nova era para a Síria", declararam os rebeldes. A guerra civil na Síria começou em 2011, com a forte repressão das forças do regime de Assad aos protestos da Primavera Árabe.

Segundo as agências internacionais, milhares de moradores saíram às ruas gritando “Homs está livre” e "Abaixo Bashar al-Assad", já depois de ter sido derrubado um dos maiores símbolos do regime Sírio, a estátua de Hafez Al-Assad, pai de Bashar Al-Assad.



Regime Assad cai ao fim de mais de 50 anos

O rápido colapso do regime da família Assad é mais um momento importante para o Médio Oriente, e uma derrota para a Rússia e o Irão, que perdem assim um aliado importante no centro da região. Outros países da região também se mostram receosos de uma nova onda de instabilidade. Israel já reforçou a presença militar na fronteira com a Síria.

A saída de Assad da Síria foi anunciada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que declarou que "Assad deixou a Síria [e saiu] pelo aeroporto de Damasco, antes da retirada dos membros das forças armadas e de segurança" do local.

O avião que terá retirado Bashar Al-Assad da região voou inicialmente em direção à costa síria, uma região de forte apoio a Assad, mas inverteu o percurso e voou na direção oposta por alguns minutos, antes de desaparecer do mapa.

Fontes sírias dizem à Reuters ser muito provável que Assad tenha morrido numa queda do avião, já que a inversão de percurso é um "mistério". "Possivelmente o transponder foi desligado, mas acredito que a maior probabilidade é que a aeronave tenha sido abatida", cita a agência noticiosa.

O OSDH, com sede em Londres e uma vasta rede de informadores na Síria, tinha já indicado que, face ao avanço das forças rebeldes, o exército e as forças de segurança tinham abandonado o aeroporto de Damasco.

Bashar Al-Assad acedeu ao poder em 2000, sucedendo ao pai, Hafez, após a morte deste. Hafez Al-Assad assumiu a presidência da Síria em 1971.

[notícia atualizada às 9h13]