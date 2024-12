Dois mortos em explosão de prédio em Haia

Um prédio de três andares desabou parcialmente ao início da manhã deste sábado em Haia, nos Países Baixos. Pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas.

Segundo o jornal "NRC", o edifício foi atingido por uma explosão, seguida de um incêndio. Os serviços de emergência estimam que até 20 pessoas podem estar presas debaixo dos escombros.

A explosão aconteceu pelas 6h15 locais (menos uma hora em Portugal continental), e destruiu cinco apartamentos. O motivo da explosão, que também danificou lojas na vizinhança, ainda é desconhecido.

De acordo com a polícia, um carro foi visto a afastar-se do local a alta velocidade após a explosão. As autoridades estão a pedir a pessoas que tenham visto este carro para o declararem.

Segundo a Reuters, o primeiro-ministro neerlandês, Dick Schoof, emitiu um comunicado em que disse estar chocado com as imagens e ofereceu assistência às autoridades de Haia.

