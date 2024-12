Líbano fecha todas as fronteiras terrestres com a Síria com excepção de uma

O Líbano informou esta sexta-feira que vai encerrar todos os postos fronteiriços terrestres com a Síria, com exceção do principal, que liga Beirute à capital síria, Damasco.

A decisão foi tomada horas depois de um ataque aéreo israelita ter danificado um posto fronteiriço no norte do Líbano, poucos dias após a sua reabertura.

Separadamente, o ministro do Interior da Jordânia declarou que o posto fronteiriço de Naseeb com a Síria foi encerrado devido à situação de segurança no lado sírio.

O ministro jordano falou depois de ativistas da oposição síria terem afirmado que os insurgentes capturaram o principal posto fronteiriço com a Jordânia, obrigando as autoridades sírias a abandonar o local.

Os militares israelitas afirmaram que tencionam reforçar as suas posições nos Montes Golã, anexados a Israel, e perto da fronteira com a Síria.

Israel afirmou estar “a acompanhar a evolução da situação e está preparado para todos os cenários, tanto ofensivos como defensivos”, informou a Associated Press (AP).

Entretanto, os rebeldes sírios entraram nas cidades centrais de Rastan e Talbiseh de madrugada, a norte da cidade central de Homs, aproximando-os da terceira maior cidade da Síria, acrescenta a AP.

O avanço ocorreu um dia depois de os combatentes da oposição liderados pelo grupo radical islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTS) terem capturado a cidade central de Hama, a quarta maior da Síria.

O avanço rápido do HTS, um grupo armado ligado ao ramo sírio da Al-Qaeda, permitiu a conquista de uma grande parte de Alepo, o avanço mais significativo em 13 anos de guerra.