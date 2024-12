Coreia do Sul. Destino "mais provável do presidente deve ser mesmo a destituição"

Depois do veto do parlamento, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, aceitou levantar e dissolver a Lei Marcial que horas antes tinha declarado nesta terça-feira.

A notícia está a ser avançada, entre outros meios internacionais, pelo canal de televisão Sky News, que cita o próprio Yoon Suk Yeol.

O chefe do estado sul coreano justificou o decreto da lei marcial com a necessidade de eliminar as forças pró-Coreia do Norte, que alegadamente estavam presentes nos partidos da oposição. O parlamento opôs-se ao presidente e milhares de pessoas sairam às ruas do país em protesto, obrigando o presidente a recuar na decisão.

Na leitura de Luís Mah, especialista em política asiática, o presidente já não tem condições para se manter no cargo e a opção mais provável deve ser mesmo a destituição. "O presidente vai retirar a lei marcial e provavelmente vamos assistir a um processo de destituição ou de 'impeachment', que será o segundo em poucos anos da Coreia. Tivemos Park Geun-hye há pouco tempo, a filha do primeiro ditador militar da Coreia do Sul. E é bem provável que ele possa ser destituído, porque não só a oposição está contra ele como o próprio partido governamental que o elegeu está contra ele".

Luís Mah acredita que a opção de Yoon Suk Yeol foi uma tentativa de se manter a todo o custo no poder. "Pura e simplesmente é uma forma de tentar ficar no poder. É preciso perceber que a presidência na Coreia do Sul é uma muito forte, tem muitos poderes. É isso que a Constituição lhe dá".

Para o especialista, a medida decretada esta terça-feira foi também uma forma de Yoon Suk Yeol calar os opositores, numa altura em que os seus níveis de popularidade caem a pique, devido a uma postura "cada vez mais autoritária" e às suspeitas de corrupção em torno da primeira-dama do país.