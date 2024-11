"Ataque terrorista". Explosão danifica canal no Kosovo

Albin Kurti diz que uma parte do Kosovo pode ficar sem abastecimento de eletricidade se o canal não for reparado nas próximas horas.

Além do abastecimento de duas centrais a carvão, a explosão no canal está a afetar o fornecimento de água às populações.

Uma explosão danificou esta sexta-feira um canal de água que abastece duas centrais elétricas no norte do Kosovo . Não há registo de vítimas.

Embaixador norte-americano no Kosovo, Jeff Hovenier, já condenou o "ataque contra uma infraestrutura crítica no Kosovo, que danificou um canal de água em Zubin Potok".

"Estamos a monitorizar a situação atentamente, vamos apoiar uma ampla investigação e oferecemos o nosso apoio ao Governo do Kosovo para garantir que os responsáveis pelo ataque criminoso são identificados e responsabilizados", escreveu o diplomata na rede social X.

A polícia do Kosovo tinha anunciado esta sexta-feira um reforço das medidas de segurança, depois de dois ataques recentes com granadas arremessadas contra uma esquadra das forças de segurança e um edifício municipal, no norte do Kosovo, onde residente uma importante comunidade sérvia.

O Presidente do Kosovo, Vjosa Osmani, acusou "gangues de criminosos sérvios" pelos ataques com granadas, sem apresentar provas das alegações.