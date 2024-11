Envenenamento com metanol​. Detidos 8 funcionários do hostel onde morreram 6 turistas

A polícia do Laos deteve oito funcionários do hostel “Nana Backpacker”, entre os quais o gerente, para interrogatório, na sequência da morte de seis turistas por suspeita de envenenamento com metanol.

De acordo com meios de comunicação local, todos os detidos eram de nacionalidade vietnamita.

Além das seis vítimas mortais, outros três turistas australianos adoeceram e foram posteriormente internados, encontrando-se agora estáveis e a ser acompanhados pelo Departamento de Relações Exteriores e Comércio.