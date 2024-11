"Cemitérios" de carros, ruas destruídas e muita lama. Operações de limpeza continuam em Valência

Quase um mês depois das inundações mais mortais da história moderna da Espanha , que já fizeram pelo menos 229 pessoas , segundo os últimos dados do Governo, as operações de limpeza continuam em Valência.

O jornal El Mundo explica que, neste momento, os esforços estão concentrados na remoção de quase cinco milhões de metros cúbicos de lama que estão nas redes de saneamento, um número que equivale ao asfalto necessário para contruir uma autoestrada entre Madrid e Istambul.



Já durante as operações de limpeza, no último domingo, um homem morreu e outro ficou ferido quando parte do telhado de uma escola danificada desabou, durante a inspeção do espaço, na localidade de Massanassa, nos arredores de Valência.

As vítimas trabalhavam para uma empresa pública na limpeza da região.