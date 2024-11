"Guerreiro destemido". Trump anuncia Marco Rubio como secretário de Estado

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira que Marco Rubio será o secretário de Estado na nova administração que toma posse a 20 de janeiro do próximo ano.

"Ele será um forte defensor da nossa nação, um verdadeiro amigo dos nossos aliados e um guerreiro destemido que nunca recuará perante os nossos adversários", disse Donald Trump, em comunicado.

Especialista em política externa e segurança nacional

Aos 53 anos, Marc Rubio é considerado uma das principais figuras republicanas nas áreas da política externa e segurança nacional.

Senador pela Florida desde 2010 e candidato nas primárias republicadas de 2016, Rubio integra o Comité de Relações Exteriores do Senado e é atualmente o principal republicano no Comité de Inteligência do Senado.