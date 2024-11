Família real de luto. Morreu D. António de Orleans e Bragança

Morreu Dom António de Orleans e Bragança, membro da família real brasileira, aos 74 anos, no Rio de Janeiro. D. António era primo em segundo grau de D. Duarte Pio de Bragança, da família real portuguesa, e trineto de D. Pedro IV de Portugal (primeiro imperador do Brasil), o quarto filho do rei João VI e de sua esposa, a rainha Carlota Joaquina da Espanha.

O príncipe imperial do Brasil era o imediato sucessor dinástico do seu irmão, o príncipe D. Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. D. António nasceu a 24 de junho de 1950, no Rio de Janeiro, o sétimo dos 12 filhos do príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança.

Dom António era bisneto da Princesa Isabel e trineto de Dom Pedro II, o segundo e último monarca do Império do Brasil — o filho mais novo do imperador Pedro I do Brasil (D. Pedro IV de Portugal). Deixa mulher, D. Christine de Ligne de Orleans e Bragança, três filhos, Dom Rafael de Orleans e Bragança, Dona Maria Gabriela e Dona Amélia de Orleans e Bragança, e dois netos, Joaquim e Nicholas Spearman.

Em 2009, um dos filhos de D. António, Pedro Luís de Orleans e Bragança, morreu aos 26 anos na queda do voo 447, da Air France.