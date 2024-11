Países Baixos. Polícia investiga possível situação de reféns depois de ataques a adeptos israelitas em Amesterdão

Anteriormente, o primeiro-ministro dos Países Baixos tinha já considerado os confrontos com adeptos israelitas inaceitáveis.

Israel ordenou o envio de dois aviões para Amesterdão para socorrer adeptos do Maccabi Telaviv, na sequência de confrontos que levaram a dezenas de detenções à margem de um jogo da Liga Europa.

"O primeiro-ministro ordenou o envio imediato de dois aviões de socorro para ajudar os nossos cidadãos", indicou, em comunicado, o gabinete de Benjamin Netanyahu, acrescentando que este encarou o "terrível incidente com a maior seriedade".

Os confrontos aconteceram na quinta-feira à noite no centro de Amesterdão, depois do jogo de futebol que opôs o Ajax e o Maccabi Telaviv, com o resultado de 5-0 para o clube neerlandês.

"Um grande número de veículos da unidade móvel está presente e foram também chamados reforços. Os jovens também terão provocado a polícia", descreveu a emissora local AT5.

A polícia protegeu e escoltou os adeptos israelitas de volta ao hotel, de acordo com imagens partilhadas pela AT5.

Na quinta-feira, a polícia disse, na rede social X, estar "particularmente vigilante", depois de ter relatado vários incidentes, incluindo uma bandeira palestiniana arrancada de uma fachada "por pessoas desconhecidas".

Durante a tarde, cerca de uma centena de apoiantes israelitas reuniu-se na praça Dam - rodeados por forte presença policial - antes de se dirigir para o estádio Johan Cruyff, no sudoeste de Amesterdão.

Uma manifestação pró-palestiniana, a condenar a visita do clube israelita, estava inicialmente prevista para as imediações do estádio, mas foi transferida pela câmara municipal de Amesterdão para uma localização mais afastada, por razões de segurança.

Os incidentes, que tiveram lugar antes e depois do jogo do Maccabi contra o Ajax, provocaram uma indignação generalizada, com relatos de adeptos israelitas que entraram em confronto com transeuntes, vandalizaram propriedades e incendiaram uma bandeira palestiniana.