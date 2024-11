Confrontos em Amesterdão. Primeiro-ministro diz que ataques antissemitas são inaceitáveis

São completamente inaceitáveis, quaisquer ataques antissemitas a israelitas. O primeiro-ministro dos Países Baixos reage assim aos confrontos violentos em Amesterdão entre adeptos do Maccabi Tel Aviv e manifestantes pró-palestina antes do jogo com o Ajax esta quinta-feira, para a Liga Europa.

Israel ordenou o envio de dois aviões para Amesterdão para socorrer adeptos do Maccabi Telaviv, na sequência de confrontos que levaram a dezenas de detenções à margem de um jogo da Liga Europa.

"O primeiro-ministro ordenou o envio imediato de dois aviões de socorro para ajudar os nossos cidadãos", indicou, em comunicado, o gabinete de Benjamin Netanyahu, acrescentando que este encarou o "terrível incidente com a maior seriedade".