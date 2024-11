"Impressionante" e "histórico". Líderes de todo o mundo felicitam Trump pela vitória

"Vitória impressionante", "regresso histórico", e vontade de manter a "relação especial". Por todo o mundo, os chefes de Governo e de Estado começaram a dar os parabéns a Donald Trump pelos resultados alcançados nas presidenciais norte-americanas que, afinal, não tiveram os resultados renhidos que as sondagens apontavam. Por volta das 7h30, hora de Lisboa, o Republicano fez o seu discurso de vitória, depois de ter vencido um dos estados decisivos: a Pensilvânia.

Em Portugal, o primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros já felicitaram o novo Presidente eleito dos Estados Unidos. Luís Montenegro aposta "numa relação estreita", Paulo Rangel quer manter as boas relações com o país transatlântico.

“Estou empenhado em trabalharmos em colaboração estreita, no espírito da longa e sólida relação entre Portugal e os Estados Unidos, a nível bilateral, da NATO, e multilateral”, escreveu Luís Montenegro na rede social X.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros disse respeitar e saudar a decisão do povo americano. "As relações com os EUA são as melhores em vários domínios e queremos continuar com essa parceria", disse Paulo Rangel na TSF. "Sempre que há uma mudança de administração, num país com importância e impacto que tem no quadro global da relação transatlântica, isso é exigente", afirmou o chefe da diplomacia, defendendo que Portugal está "à altura de enfrentar os desafios com amizade".