Oposição exige que Sánchez decrete emergência nacional em Espanha

[Última atualização às 15:37] É preciso decretar estado de emergência nacional em Espanha, sem mais demoras, e, se o Governo de Pedro Sánchez assim o fizer, o principal partido da oposição alinhará com o executivo. Quem o diz é Alberto Núñez Feijóo, o líder do PP espanhol: “Continuamos a solicitar uma emergência nacional e, se for decidida, têm o nosso apoio.” Até à data, muito embora Feijóo se tenha referido várias vezes à tragédia valenciana como uma "emergência nacional", ainda não tinha pedido que fosse aumentado o nível de alerta da Proteção Civil ou sequer que a gestão da catástrofe fosse centralizada no executivo nacional. O que agora pretende Feijóo, líder da oposição espanhola, é que o chefe do Governo espanhol retire ao governo autónomo da comunidade valenciana os poderes de gestão da emergência. Assim, esse comando passaria de Carlos Mazón para o ministro da Administração Interna, Fernando Grande-Marlaska.

Depois de Valência, agora a Catalunha. Barcelona em alerta vermelho devido a chuvas torrenciais

“Estamos perante uma emergência nacional. Se não for isto, o que é?”, questionou Feijóo, que falava aos jornalistas na sede nacional do PP, depois de uma reunião do comité diretivo do partido. “Para responder a esta situação têm os nossos votos”, garantiu. O que o PP pretende é que se eleve a emergência ao nível operacional 3 — conhecida em Espanha como “emergência de interesse nacional” —, algo que só pode ser decretado pelo Governo de Espanha (e nunca pelos governos regionais). Mau tempo chega à Catalunha Depois de Valência, agora é a vez da Catalunha. A Agência Estatal de Meteorologia espanhola decretou esta segunda-feira alerta vermelho em Barcelona devido ao "perigo extremo de chuvas torrenciais". A instituição apela à precaução, especialmente na zona litoral de Barcelona, e pede aos cidadãos que evitem viajar, a não ser que seja estritamente necessário.

A gestão aeroportuária local já avisou que a situação é complicada: a circulação de comboios na zona foi suspensa pelo menos até ao início da tarde e acumulam-se os voos cancelados ou muito atrasados no aeroporto de El Prat. Várias estradas estão, igualmente, cortadas porque se tornaram intransitáveis, adianta o jornal El Diario. A Renfe suspendeu a circulação entre Madrid e Barcelona devido à situação meteorológica. O ministro dos Transportes espanhol confirmou esta segunda-feira que foi criado um comité de crise em El Prat, onde pelo menos 50 voos já foram mesmo cancelados ou se encontram com atrasos significativos.

Nas redes sociais multiplicam-se os vídeos de inundações causadas pelas chuvas, incluindo ruas inundadas, carros parcialmente submersos e passageiros descalços a navegar um inesperado "lago" de água nas portas de acesso ao aeroporto. O Terminal 1 e o parque de estacionamento são as zonas mais afetadas. A empresa responsável pela gestão dos aeroportos espanhóis, a Aena, já confirmou na rede social X (antigo Twitter) que pelo menos 17 voos tiveram de ser desviados de El Prat para Girona e outros destinos próximos. Também a Câmara Municipal de Barcelona ativou, no entretanto, o Plano Municipal de Emergência por risco de "drenagem insuficiente", diz o jornal El País: há o risco do sistema de esgoto não conseguir acomodar toda a água das chuvas.