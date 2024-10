EUA esperam negociações para cessar-fogo em Gaza nos próximos dias

As negociações para um cessar-fogo de Israel em Gaza podem ter início nos próximos dias, antecipa o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

Após reuniões no Qatar com representantes do país e do Egito, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos indicou que espera que negociadores se encontrem nos próximos dias para discutir um cessar-fogo.

“Falámos sobre as opções para capitalizar este momento [a morte do líder do Hamas , Yahya Sinwar] e espero que os nossos negociadores estejam juntos nos próximos dias”, indicou aos jornalistas, citado pela Reuters.

A propósito da reunião, na sua 11.ª visita à região do Médio Oriente desde o início da guerra em Gaza, Blinken anunciou ainda uma ajuda dos EUA a palestinianos de 135 milhões de dólares.