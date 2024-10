Viúva de Navalny quer candidatar-se às eleições russas (quando Governo de Putin cair)

Yulia Navalnaya afirmou que vai voltar à Rússia e participar nas eleições como candidata quando o regime político do atual presidente terminar. As declarações da viúva do líder opositor russo Alexei Navalny foram feitas durante uma entrevista à BBC.

"Vladimir Putin é o meu oponente político, estou a fazer e farei tudo o que estiver ao meu alcance para derrubar o seu regime o quanto antes”, afirmou. "Quero viver na Rússia. Nasci em Moscovo e os meus filhos também... É muito importante voltar. É impossível, é claro, enquanto Putin estiver no poder, mas espero que algum dia o seu regime caia", disse Navalnaya.

"Se voltar à Rússia, participarei nas eleições como candidata", continuou a opositora.

Segundo Navalnaya, o Presidente russo deve “responder pela morte e pelo assassinato” do seu marido, e a sua fundação anticorrupção tem “evidências” que serão reveladas uma vez que se reconstrua “o panorama completo” do falecimento de Navalny.

"Acredito que não houve uma resposta (internacional) à morte de Alexei. Certamente houve avaliações contra alguns guardas da prisão no Ártico, mas parece-me que é uma espécie de afronta à sua memória", lamentou a opositora.

Navalnaya pediu avaliações diretas contra Putin e contra o atual Governo russo.

No domingo, Yulia Navalnaya disse ao Sunday Times que deseja o fim político de Vladimir Putin, com a esperança de que "passe de uma espécie de czar russo para um prisioneiro comum", preso como o seu marido em condições muito difíceis.