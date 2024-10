Netanyahu acusa "aliados do Irão" de tentarem matá-lo e lança ameaças

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acusa "os aliados do Irão" de tentarem assassiná-lo, depois de confirmado um ataque usando um drone contra a sua residência privada em Cesareia, garantindo que "vão pagar um preço elevado".

"Os aliados do Irão que tentaram assassinar-me e à minha mulher hoje cometeram um erro lamentável", disse Netanyahu num comunicado.

"Digo aos iranianos e aos seus parceiros no eixo do mal: quem prejudicar os cidadãos do Estado de Israel pagará um preço elevado por isso", acrescentou.

Também o ministro israelita dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, criticou "os aliados do Irão que tentaram assassinar" Benjamin Netanyahu, um ataque que "mostra a verdadeira face do Irão", disse.

"Os aliados do Irão que tentaram assassinar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a sua família hoje mostraram mais uma vez a verdadeira face do Irão e o eixo do mal que ele lidera", disse Katz num comunicado separado.