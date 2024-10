Onésimo Teotónio Almeida vê EUA sob a “ameaça de cair numa ditadura”

Vive há 52 anos nos Estados Unidos e diz que nunca pensou que o país chegasse a onde está. Onésimo Teotónio Almeida que se reformou há 3 meses da Universidade de Brown, onde lecionou no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros, acaba de lançar, em Portugal, o livro “Diálogos Lusitanos”.

Num aviso aos leitores, em jeito de prefácio da obra, o autor lembra que o seu novo livro reúne uma coletânea de textos que foi escrevendo para conferências. Muitos dos capítulos são sobre as suas afinidades literárias e a modernidade da literatura portuguesa.

Contudo, com as eleições presidências norte-americanas de 5 de novembro no horizonte, o filósofo de origem açoriana diz à Renascença que também incluiu textos políticos sobre Donald Trump, porque sentiu necessidade de “intervir”.

Sobre a candidata Kamala Harris admite que “não é um génio, mas é o que temos”, já sobre Trump fala numa “figura nojenta, horrível e capaz de mentir profissionalmente”. Onésimo Teotónio Almeida considera que há um perigo da América cair numa ditadura e alerta para a “violência” que pode surgir caso Trump ganhe, ou não. Esperançado em que prevaleça o “bom senso”, o autor não deixa de sublinhar a seriedade da situação.

Este é um livro que começa com um aviso ao leitor. É uma coletânea de textos de encomenda, há alguns deles que são textos que revelam as suas afinidades literárias?

Isto é uma coletânea de textos que são continuação de escritos meus anteriores. São desenvolvimentos. Eu era jovem e um dia um amigo meu disse-me na Brown: "Cuidado com o que tu escreves, porque aquilo que fica escrito, fica para sempre e daqui a 30 anos alguém vem atrás de ti e quer que tu fales sobre aquele assunto mesmo que já não estejas interessado.

Aconteceu exatamente assim! Alguém sabe que eu já escrevi sobre aquilo e diz-me porque é que você não vem falar sobre isso? Claro que não vou dizer as mesmas coisas e este livro é uma espécie de continuação de conversas anteriores que tive.

São autores, a maior parte deles que eu conheci pessoalmente e que li. Alguns dos temas, são também temas sobre os quais tenho escrito e refletido ao longo da vida. Porque me pedem para falar nesta ou naquela ocasião, eu tenho que dizer alguma coisa nova, porque não vou repetir-me.

Então, este livro avança o meu modo de pensar sobre essas questões, sobre esses autores, sobre esses livros. Não é de maneira nenhuma uma repetição do que eu disse, mas nós na vida temos algumas ideias que nos agarram, que nos prendem, que nos movem, valores que temos, e portanto, é um passo adiante no meu modo de ver as coisas, de ver a realidade.

Porque sentiu essa necessidade?

Há uma coerência de fundo em todos estes textos, é o mesmo autor a pensar. Muito do que escrevo vem das aulas que vou lecionando.

Não vou lecionando sempre as mesmas coisas ao longo dos anos. Vamos evoluindo, pensando, alargando, refletindo melhor, concentrando-nos mais intensamente ou mais aprofundadamente sobre este ou aquele tema. Este livro reflete isso, são textos, todos eles, dos últimos seis, sete anos.

Nos seus textos percebemos que há uma grande modernidade na literatura portuguesa seja com José Saramago ou Fernando Pessoa, com o Eduardo Lourenço ou José Rodrigues Miguéis e Antero de Quental. Quis colocar essa tónica?

Sim, a questão da modernidade é uma questão central na cultura portuguesa nos últimos 150 anos. Não é toda a gente, é um grupo pequeno que se vai alargando. A geração de 70 é o caso mais relevante, e Antero de Quental, no meio do grupo traz uma chamada de atenção para a importância de Portugal abrir-se para a modernidade.

No século XX, vários autores se empenharam particularmente, e o meu diálogo tem sido, sobretudo, com eles. No caso do Antero de Quental, apenas tenho um ensaio, por causa do Eduardo Lourenço, mas a questão de Antero de Quental e a questão posta por ele fará parte de um outro livro que tenho pronto, mas que falta apenas uma introdução e a longa conclusão, precisamente sobre a questão teórica da modernidade.

Por isso, não inclui aqui vários dos textos que tenho escrito nas últimas décadas sobre Antero de Quental. Eu tratarei a questão da modernidade diretamente nesse livro que será o próximo, espero!

E neste Diálogos Lusitanos?

Neste, a temática da modernidade aflora-se sempre, porque os cursos que eu leciono na Universidade são muito à volta desse tema. Quando é um curso sobre temática portuguesa e lusófona, porque eu incluo o Brasil e África, é a questão da modernidade aplicada. Nos textos teóricos que leciono, é a questão da modernidade mais do lado teórico. É sobre a questão dos valores da modernidade, o quê, porquê, como é que ela nasce, qual é a importância dela, etc.

Claro que essa visão reflete-se em tudo o que eu digo, o que falo, o que escrevo, e por isso mesmo, ao falar ou de Virgílio Ferreira ou de Eduardo Lourenço, ou mesmo de Natália Correia, como acontece neste livro, ou de Saramago estou indiretamente a refletir aquilo que penso sobre essas questões.

No entanto, não deixa de levantar a questão da internacionalização desses autores. Pergunto-lhe o que tem faltado para que um nome, por exemplo, como Natália Correia dê-se salto de mais visibilidade. Falo de Natália, mas poderiam ser outros.

É muito difícil. É uma modernidade nossa. A Natália Correia, no nosso contexto, é uma mulher muito moderna, mas no contexto internacional, outras mulheres muito à frente dela já disseram e escreveram coisas. Só as pessoas mais diretamente interessadas nas questões lusófonas se interessam por ela.

Não quer dizer que ela não tenha nada que não sirva ou que não interesse a outra gente! Mas a competição internacional é tão grande que as pessoas querem saber não o que há de novo em Portugal, mas o que há de novo que ajude as pessoas lá fora a compreender, a ver qual é o contributo deles para esse diálogo, ou para essa gente fora do nosso espaço.

No caso de Natália tem uma dificuldade também, porque tem uma linguagem um bocado barroca, o vocabulário da Natália, as metáforas dela tornam a poesia dela um bocado difícil de ser traduzida. Também há outra coisa que é, a poesia não é aquilo que tem mais impacto.

E a ficção?

A ficção tem muito mais saída do que a poesia que não é fácil de traduzir. Não é fácil interessar um grupo de leitores de poesia que é diminuto. Não imagina o que é que tem sido a luta na qual tenho participado, no caso de Fernando Pessoa.

Daria um longo ensaio sobre o esforço que tem sido feito para tornar Pessoa no mundo anglo-americano. Foi muito difícil! Finalmente, a New Directions, em Nova Iorque, está a publicar a obra dele, graças ao esforço do Jerónimo Pizarro, mas foi muito difícil, foram anos e anos.

Eu publiquei quando tinha uma pequena editora no departamento na Brown, em 1980, um livro de uma coletânea de poemas de Pessoa. Foi mesmo abrir uma nesga da porta e levou imenso tempo. Foi o caso de Pessoa.

Hoje há muito mais gente portuguesa a ser traduzida. As pessoas em Portugal vivem um bocado obcecadas com essa ideia, de ser traduzido para inglês. O mundo anglo-americano é muito fechado. As traduções, no mundo americano são muito poucas. Acho que apenas 3% do que se publica nos Estados Unidos é tradução de obras estrangeiras.

Imagine os autores do mundo inteiro quererem ser traduzidos, é às vezes uma ilusão. "Está traduzido, muito bem, está acessível", mas o que acontece muitas vezes é que os autores portugueses que são traduzidos ficam traduzidos em inglês e são lidos pelas pessoas que já são capazes de ler português, porque são gente do mundo lusófono, ou que sabe português.

Portanto, às vezes é um bocado ilusório essa ideia, e eu tenho um artigo sobre isso. Quem é que tem vingado no mundo anglo-americano? O Saramago tornou-se muito lido, mas os outros autores dificilmente têm conseguido. Têm sido traduzidos e editados, tem sido grande e bastante acentuada a mudança.

Há hoje várias editoras que incluem nos autores estrangeiros, autores portugueses. Agora, daí até terem um grande público, isso é outra história.