Furacão Milton faz pelo menos 16 mortos na Flórida

Pelo menos 16 pessoas morreram devido à passagem do furacão Milton no estado norte-americano da Florida, segundo o mais recente balanço divulgado esta sexta-feira pelas autoridades policiais.

O balanço anterior das autoridades locais indicava 10 mortos na região por onde passou o furacão.

A mais recente morte foi de um homem de 60 anos que pisou uma linha de energia enquanto removia destroços, disse o gabinete do xerife do condado de Orange, num comunicado divulgado pela ABC News.

Segundo a CNN, quase mil pessoas tiveram de ser salvas pelas autoridades, incluindo uma mãe e as suas quatro crianças que estiveram presas durante quase sete horas.

Ainda há mais de 2.6 milhões de pessoas sem eletricidade em casa, mas o acesso à água potável foi restaurada no estado da Flórida.

O furacão Milton deixou um rasto de destruição, arrasando árvores e infraestruturas.

O furacão tocou terra na quarta-feira à noite em Siesta Key, perto da cidade de Sarasota, com ventos máximos sustentados de 205 quilómetros por hora, o que corresponde a categoria 3.

O Milton é o segundo furacão a atingir a Florida em quase duas semanas, após o impacto do poderoso furacão Helene, a 26 de setembro, que entrou pelo noroeste do estado com categoria 4, deixando mais de 250 mortos e um rasto de devastação em seis estados do sudeste dos Estados Unidos.

Os pedidos de indemnização por danos materiais na sequência da passagem do Milton pela costa do Golfo da Florida poderão ter um impacto nas seguradoras de entre 50 mil milhões e 60 mil milhões de dólares (entre 46,8 mil milhões e 55 mil milhões de euros), segundo o setor, que está preparado para dar resposta a estes valores, de acordo com várias estimativas divulgadas.

[Notícia atualizada às 14h01 de 11 de outubro de 2024 para atualizar o número de mortos]