Fotógrafo amador e desportista, deveria viajar para Portugal em breve. Quem era o refém luso-israelita Idan Shtivi?

As autoridades israelitas confirmaram esta segunda-feira à Renascença que o luso-israelita Idan Shtivi, que se acreditava estar entre os reféns, terá morrido no dia dos ataques do Hamas, há um ano, e o corpo terá sido levado para Gaza. Idan desapareceu do festival Supernova, em Re'im, depois de tentar ajudar dois amigos a fugir. O irnão, Omri Shtivi, partilhava com a Renascença em novembro que acreditava que Idan estava vivo. "Sentimo-nos sozinhos nesta situação, ninguém pode compreender o que é ter um irmão ou um filho refém. É muito difícil lidar com isto", dizia. Das 251 pessoas levadas para Gaza há um ano, 117 regressaram vivas a Israel (109 foram libertadas no âmbito de uma troca de prisioneiros firmada em novembro e oito foram resgatadas pelas Forças de Defesa de Israel) e 37 corpos foram recuperados. Cerca de 100 permanecem em cativeiro e o executivo de Netanyahu acredita que perto de 60 pessoas ainda estarão vivas. Uma semana depois do ataque do Hamas, Omri Shtivi foi pessoalmente ao recinto do festival Supernova para tentar encontrar pistas do paradeiro do irmão.

Idan tinha jantado com a família na véspera do atentado e partira de madrugada para Re'im, a escassos quilómetros da vedação para a Faixa de Gaza. Era fotógrafo amador e tinha aceitado à última hora o convite de amigos para fotografar workshops de yoga e música que iam desenvolver no recinto. Pouco tempo depois de chegar, Idan deu conta à namorada, por telefone, de que estavam a ser lançados rockets sobre o local. Não tardou muito a juntar-se o som de tiros. Rapidamente, Idan começou a preparar-se para partir. Avistou um amigo ferido e ofereceu-se para guiar o seu carro, transportando também outra rapariga. Perceberam que a estrada principal tinha sido cortada por membros do Hamas, conseguiram prosseguir viagem por outro caminho, mas cerca de quatro quilómetros depois estavam debaixo de fogo. Os corpos dos dois amigos foram depois encontrados, Idan desapareceu. Todas estas informações foram recolhidas cruzando os telefonemas que Idan fez com a namorada naquela manhã, os dados de localização do seu telemóvel e várias imagens que começaram depois a surgir do que aconteceu naquele recinto. Omri acabaria por encontrar no local o carro onde o irmão tinha viajado, junto a uma árvore na beira da estrada. “Havia sinais de que tinha estado ali, vimos o sangue e os vestígios de tiros”, contava. Essa viagem permitiu-lhe “perceber a dimensão do que aconteceu ali”: "Os carros queimados, os corpos perto da estrada, as balas... É um cenário que não consigo sequer imaginar, nem nas piores circunstâncias.” “Sei que há informação que o exército não pode partilhar connosco", acrescentava então, mas dizia acreditar que o irmão estaria vivo. "Nós temos a certeza de que ele está vivo porque o sentimos. Sei que ele está vivo, sei que é um sobrevivente.”

Em novembro, Ormi queixava-se de falta de resposta do Governo português