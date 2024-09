Líbano. Hezbollah confirma morte do líder durante ataque israelita

O exército de Israel garante, este sábado, que o líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, morreu na sequência da madrugada de ataques das forças israelitas em Beirute, Líbano, nas últimas horas.

A milícia xiita libanesa não confirmou a morte inicialmente, mas acabou por admitir, já ao início da tarde de sábado, que Nasrallah morreu nos ataques a sul de Beirute na sexta-feira à noite.

A confirmação da morte também é feita pelo governo francês, numa altura em que o exército do Líbano está em alerta máximo, com receio da reação popular á morte do líder: tropas montaram guarda nas principais artérias da cidade de Beirute.

Entretanto, o grupo palestiniano Hamas reagiu à morte do líder do Hezbollah. Também em comunicado, afirma que o assassinato de Nasrallah "só fortalece a resistência a Israel".

Nasrallah liderava o Hezbollah desde 1992.



Em retaliação, um míssil do Líbano foi disparado contra o centro de Israel e caiu numa área aberta, admite o Exército israelita.

Foram lançados na última hora vários rockets contra Israel, embora sem grande sucesso. A ideia era atingir Kibutz, na Galileia.

É a resposta depois da última noite ter ficado marcada por intensos ataques de Telavive à capital do Líbano. Durante a noite, vários hospitais no sul de Beirute foram evacuados e os doentes foram transferidos para outros hospitais da cidade.



Foram atacados alvos civis também nos subúrbios em pelo menos cinco bairros, alvos esses que, alegadamente, albergavam depósitos de armas, fábricas de munições e centros de comando do Hezbollah. Há registo de pelo menos oito mortos.



O movimento islamista negou "as alegações" israelitas sobre a presença de depósitos de armas em blocos de apartamentos. As forças israelitas afirmaram, também no Telegram, ter matado o comandante de uma das unidades de mísseis do movimento, Mohammed Ali Ismaïl, e o adjunto Hossein Ahmed Ismaïl, no sul do Líbano, num outro ataque aéreo.

"Outros comandantes e terroristas do Hezbollah foram eliminados ao mesmo tempo", acrescentaram.

O exército israelita disse que aviões estavam a sobrevoar a zona em torno do aeroporto da capital para impedir que o Hezbollah receba armas do Irão.

As forças israelitas indicaram ainda que estavam a realizar ataques contra alvos do Hezbollah na região de Tiro (sul) e em Bekaa, outro reduto do movimento xiita no leste do Líbano.

Centenas de famílias amontoadas em carros fugiam do sul de Beirute, na sequência de um apelo do exército israelita para abandonarem a área.

A meio da noite, formaram-se engarrafamentos nas ruas da capital, habitualmente desertas a esta hora do dia e mergulhadas na escuridão devido à falta de eletricidade, indicou a agência de notícias France-Presse.

Esta noite, o exército israelita também terá eliminado outro líder terrorista, desta feita o chefe do Hamas no sul da Síria, Ahmad Muhammad Fahd, num ataque levado a cabo durante a madrugada, avança a Reuters.



[Notícia atualizada às 13h02 de 28 de setembro de 2024 para acrescentar detalhes da operação israelita no Líbano e a confirmação da morte de Nasrallah]