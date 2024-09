Trump quer EUA fora do apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia

Donald Trump quer que os Estados Unidos da América (EUA) abandonem a guerra na Ucrânia e deixem de apoiar o país invadido pela Rússia. O candidato do Partido Republicano à Casa Branca defendeu a ideia esta terça-feira, num discurso na Geórgia, em que alegou que Kamala Harris e o atual Presidente, Joe Biden, não têm um plano para o fazer.

"O Biden e a Kamala meteram-nos nesta guerra na Ucrânia, e agora não nos conseguem tirar. Eles não nos conseguem tirar", apontou Trump. Os Estados Unidos não têm militares no terreno na guerra na Ucrânia, mas já forneceram mais de 55 mil milhões de dólares em ajuda militar ao país desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro de 2022.

"Acho que estamos presos nessa guerra a não ser que eu seja Presidente. Eu vou fazê-lo. Eu vou negociar, eu vou sair. Temos que sair. O Biden diz que não saímos até ganhar. O que acontece se eles ganharam", interrogou Donald Trump.

Os EUA têm, neste momento, seis mil milhões de dólares em fundos autorizados para ajuda militar à Ucrânia por utilizar. Mas a administração Biden diz que vai "encontrar uma forma" de os usar antes do fim do mandato de Joe Biden, a 21 de janeiro de 2025.

Fonte do Departamento do Estado disse à Reuters que é "muito improvável que o Presidente Biden termine o seu mandato que fundos atribuídos não utilizados para o propósito que o Congresso os aprovou".

A maioria dos 7,8 mil milhões de dólares atribuídos a um fundo específico sob a autoridade do Presidente dos EUA através do pacote de apoio aprovado em abril não foi utilizada, obrigando a administração Biden a encontrar forma de evitar que o dinheiro não utilizado expire com o fim do ano final de 2024, a 30 de setembro.

O fundo, chamado de "Presidential Drawdown Authority", permite o uso imediato do arsenal e forças dos EUA para assistência a outros países e organizações em situações de emergência.