Câmara dos EUA aprova projeto de lei provisório para evitar queda do governo

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou esta quarta-feira um projeto de lei provisório para evitar uma paralisação parcial do governo a partir da próxima semana, mesmo com um grande número de republicanos revoltados contra a liderança por não conseguirem novos cortes nos gastos do governo

O projeto de lei de financiamento provisório vai manter o nível atual do governo de cerca de 1,2 mil milhões de dólares em financiamento administrativo anual até 20 de dezembro, evitando a dispensa de milhares de funcionários públicos e o encerramento de alguns serviços governamentais poucas semanas antes das eleições de 5 de novembro.

A lei foi aprovada na Câmara por uma margem de 341 votos a favor e 82 votos contra - dos votos a favor 220 são republicanos e 212 democratas. Todos os votos contra foram republicanos.

O projeto de lei segue agora para o Senado, de maioria democrata, que também vai votar no projeto e enviá-lo para ser assinado como lei pelo Presidente Joe Biden antes de o atual financiamento caducar à meia-noite de segunda-feira.

O calendário vai ser excecionalmente reduzido para o Congresso, uma vez que os membros agiram rapidamente para voltarem à campanha nos seus distritos antes das eleições.

Um número significativo de republicanos votou contra a medida, depois de o candidato presidencial republicano Donald Trump ter falado anteriormente a favor de uma paralisação, a não ser que fosse anexada ao projeto de lei de despesas uma legislação controversa que proibisse os não-cidadãos de votarem nas eleições, algo que é ilegal.

Os republicanos de extrema-direita da Câmara dos Representantes têm vindo a insistir numa medida provisória de seis meses com uma cláusula eleitoral anexada, mas na semana passada não conseguiram aprovar esse projeto de lei, que, de qualquer forma, teria sido perdido no Senado.

No entanto, alguns dos republicanos mais conservadores consideraram que Mike Johnson e todos os republicanos de base deveriam ter lutado mais contra uma vitória dos democratas, mesmo que isso significasse uma paralisação.

Mike Johnson teve de ignorar repetidamente o seu próprio partido para aprovar a legislação. Em março, a Câmara aprovou a atual lei de financiamento apesar dos 112 votos negativos dos republicanos.