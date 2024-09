Novo míssil intercontinental da Rússia teve "falhanço catastrófico" em teste

A Rússia terá sofrido um “falhanço catastrófico” no teste do seu míssil balístico intercontinental Sarmat. A conclusão é de especialistas à agência Reuters, que analisaram imagens de satélite do local do lançamento, o Cosmódromo Plesetsk, a 800 quilómetros de Moscovo. As imagens capturadas pela Maxar Tecnologies a 21 de setembro mostram uma cratera com cerca de 60 metros junto ao local de lançamento do míssil, que não era visível em fotografias tiradas no mesmo sítio no início deste mês. O míssil balístico intercontinental RS-28 Sarmat era visto como o “mais rápido, indetetável e com maior capacidade de transporte de ogivas nucleares”, sendo capaz de percorrer vários milhares de quilómetros e atingir os EUA ou a Europa, mas o seu desenvolvimento tem sido marcado por adiamentos e contratempos nos testes.

“Ao que tudo indica foi um teste falhado. É uma grande cratera”, explica à Reuters Pavel Podvig, investigador do Instituto das Nações Unidas para Pesquisa sobre Desarmamento, enquanto outros especialistas revelam que a destruição da área aponta para que a falha tenha acontecido logo após a ignição. “Uma das causas possíveis é de que, na primeira fase, tenha falhado a combustão ou tenha acontecido uma falha mecânica catastrófica, o que fez com que a queda do míssil se tenha dado perto do local de lançamento, causando uma explosão”, indica Timothy Wright, investigador associado do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), de Londres