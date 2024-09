Governo britânico anuncia novas regras para a habitação social

O Governo britânico anunciou hoje novas regras para melhorar a habitação social pública e privada, disse a vice-primeira-ministra britânica, Angela Rayner, no seu discurso de abertura do congresso do Partido Trabalhista em Liverpool.

A responsável pela pasta da Habitação, Comunidades e Governo Local comprometeu-se, segundo a agência Efe, a "construir casas adequadas ao futuro" que sejam "decentes, confortáveis e seguras".

Além da abertura de uma consulta para a elaboração de uma norma para casas dignas, com obrigações para os proprietários municipais ou do setor privado, será introduzida legislação para penalizar a negligência na manutenção das propriedades.

Anunciou ainda que apresentará em breve a reforma laboral com a qual pretendem devolver direitos aos trabalhadores.

"Este Governo trabalhista está a tomar medidas corajosas não só para construir a habitação de que o nosso país necessita e para promover a habitação social e a preços acessíveis, mas também para garantir que todas as habitações são decentes, seguras e confortáveis", referiu.

"Para os trabalhistas, não se trata apenas de construir casas a qualquer preço, trata-se de construir casas a que as pessoas possam chamar lar", acrescentou.

Com o seu discurso, Rayner preparou o terreno em Liverpool para o congresso anual do Partido Trabalhista, que se esperava triunfante depois de ter regressado ao poder após 14 anos, mas que foi manchado por várias controvérsias dentro do governo e pelos cortes previstos no orçamento.