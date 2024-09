Caravana de diplomatas atacada no Paquistão. Embaixador português está a salvo

Um polícia foi morto e três outros ficaram feridos numa explosão de mina no Paquistão, que teve como alvo uma caravana de embaixadores, incluindo um diplomata português, que não foram afetados e estão a salvo.

A caravana - que incluía o embaixador russo e português, mas também diplomatas iranianos, turcomanos, tadjiques, cazaques, bósnios, zimbabueanos, ruandeses e vietnamitas - encontrava-se em Malam Jabba, no vale do Swat, em Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, quando foi atingido pela explosão.

A bordo da Caravana, o embaixador Frederico Silva, confirmou à Renascença fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"Um polícia morreu devido aos ferimentos e quatro outros ficaram feridos durante este incidente", disse o chefe da polícia do Swat, Zahidullah Khan, assegurando que os diplomatas viajavam numa viatura que não foi atingida e estão todos a salvo.

A mesma fonte divulgou que os diplomatas estariam na zona turística de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, a convite da Câmara do Comércio e Indústria de Islamabad. No percurso para o hotel, a partir da cidade de Mingora, na região de Khyber Pakhthunkwa, um veículo policial da escolta foi atingido por uma mina.

De acordo com a Reuters, a cerca de uma dúzia de diplomatas retornaram em segurança para Islamabad, capital paquistanesa.

Forças contra-terroristas paquistanesas mantêm forte influência no vale do Swat, que se tem tornado num epicentro de insurgência islamista. A violência tem escalado desde 2022, após a quebra de um cessar-fogo com o Governo.

Nenhum grupo assumiu responsabilidade sobre a emboscada.

O Presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, e o primeiro-ministro, Shehbaz Sharif condenaram o ataque.

[Notícia atualizada às 18h11]