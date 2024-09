EUA. Harris desafia Trump para novo debate antes das eleições

A candidata democrata à presidência dos EUA, Kamala Harris, desafiou o seu adversário republicano, Donald Trump, para novo debate, na CNN.

"A vice-Presidente Harris está pronta para enfrentar Donald Trump mais uma vez em palco", escreveu a sua equipa de campanha num comunicado. "Donald Trump não deve ter problemas em aceitar participar neste debate", acrescentou a porta-voz democrata Jen O'Malley Dillon.

Harris desafiou Trump depois de ter aceitado novo convite da CNN para a realização de um último debate, a 23 de outubro, duas semanas antes das eleições, a 5 de novembro.

Na semana passada, o antigo presidente republicano partilhou nas redes sociais que não concordaria em participar num terceiro debate.

A maioria das sondagens indica que Harris dominou o debate de 10 de setembro, atraindo constantemente o seu rival para os assuntos em que o candidato republicano estava menos confortável, em particular a sua reputação internacional.

Isso não impediu Trump de afirmar que, pelo contrário, foi ele quem ganhou o debate, ao mesmo tempo que atacou a imparcialidade dos dois jornalistas da cadeia televisiva ABC que moderaram a discussão.

Contudo, e ainda assim, em meados deste mês Trump disse que não haveria um novo debate para a campanha das presidenciais, mostrando-se cético sobre as vantagens de um novo confronto entre os dois candidatos.

A 45 dias das eleições, o resultado das eleições presidenciais continua mais indeciso do que nunca, com Donald Trump e Kamala Harris lado a lado em vários dos sete estados-chave onde tudo será provavelmente decidido.

O republicano estará em hoje em campanha num desses estados, a Carolina do Norte.

A votação presencial antecipada para as eleições presidenciais norte-americanas arrancou na sexta-feira em três estados, um marco que dá início a uma corrida de seis semanas até ao dia do escrutínio em novembro, após um verão de forte agitação política.

Os eleitores fizeram fila para votar no Minnesota, Dakota do Sul e Virgínia, os três estados com as primeiras oportunidades de voto presencial, que serão seguidos por cerca de mais uma dúzia em meados de outubro.

O início da votação presencial antecipada acontece após um verão turbulento na política norte-americana, que incluiu a desistência do atual Presidente Joe Biden da corrida à Casa Branca e a sua substituição pela vice-presidente Kamala Harris como candidata do Partido Democrata nas eleições marcadas para 05 de novembro.