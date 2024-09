Ouro sobe para novos máximos históricos, depois de a Fed baixar as taxas

O preço do ouro alcançou esta sexta-feira novos máximos históricos, perto de 2.610 dólares por onça, na sequência da decisão do Reserva Federal dos EUA (Fed) de cortar as taxas de juros em meio ponto percentual.

De acordo com dados da Bloomberg, noticiados pela EFE, pouco depois das 08h00 em Lisboa, o metal precioso chegou a 2.609,74 dólares, após subir 0,85%.

Às 10h40, a onça de ouro estava a ser negociada a 2.606,71 dólares.

Desta forma, o ouro superou o último recorde, de 2.600,16 dólares, que registou na passada quarta-feira, meia hora depois de terem sido anunciadas as decisões de política monetária da Fed.

O ouro está a revalidar os máximos desde a semana anterior, quando o Banco Central Europeu (BCE) decidiu baixar as taxas de juro em um quarto de ponto.

No mesmo dia, ultrapassou o anterior máximo histórico que tinha estabelecido durante a sessão de 20 de agosto.

Este ano, o ouro subiu mais de 26%, impulsionado pelas compras dos bancos centrais, a procura na China, a redução das taxas de juro e o dólar fraco.