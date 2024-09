Dick Cheney anuncia voto em Kamala para salvar a América de Trump

Donald Trump tentou “roubar as últimas eleições através de mentiras e de violência para se manter no poder depois de ter sido rejeitado pelos eleitores”, acusa Dick Cheney.

Também esta semana, o filho mais novo do falecido senador dos Estados Unidos da América, John McCain, anunciou que vai votar em Kamala Harris.

O primeiro-tenente Jim McCain na esta terça-feira que o evento da campanha de Donald Trump no cemitério militar de Arlington, em que o candidato do Partido Republicano tirou fotos numa zona restrita e funcionários da campanha entraram em confronto físico com responsáveis do Exército, foi uma "violação".

Em declarações à "CNN", Jim McCain confirmou que mudou o registo de eleitor de independente para democrata e disse que "nunca pode perdoar" os comentários do ex-Presidente sobre o seu pai. Donald Trump afirmou, em 2015, que John McCain "não é um herói de guerra" por ter sido capturado no Vietname, e terá afirmado que o então senador era um "falhado".

O Presidente russo, Vladimir Putin, também manifestou esta semana o seu "apoio" a Kamala Harris, mas de forma irónica.

O Presidente americano, Joe Biden, "recomendou aos seus eleitores que apoiem a senhora Harris", portanto a Rússia "também a apoia", afirmou Putin num fórum económico em Vladivostok. "Além disso, [Kamala Harris] tem um riso tão expressivo e contagioso", ironizou.