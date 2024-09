EUA acusam gestores de canal russo de tentativa de interferência nas eleições

A justiça norte-americana acusou dois gestores do canal televisivo russo RT e apreendeu 32 domínios na Internet com ligação ao Governo da Rússia, por tentativa de influenciar as eleições presidenciais de novembro deste ano, anunciou esta quarta-feira o executivo de Washington.

Os dois gestores da RT, acusados do crime de lavagem de dinheiro, também surgem numa lista de sanções divulgada esta quarta-feira pelo Departamento do Tesouro.

Os dois funcionários usaram empresas de fachada e identidades falsas para pagar 10 milhões de dólares - cerca de 9 milhões de euros - a uma empresa não identificada do Tennessee para produzir vídeos online destinados a amplificar as divisões políticas nos Estados Unidos.



Os departamentos do Tesouro e de Estado dos EUA também anunciaram ações contra a RT, incluindo a principal editora da estação, Margarita Simonovna Simonyan.

"Putin estava ciente das atividades da RT"



Além deste processo, "o Departamento de Justiça apreendeu 32 nomes de domínio da Internet usados pelo Governo russo e por intervenientes patrocinados pelo Estado russo para se envolverem numa campanha clandestina para interferir nas eleições e influenciar o resultado", disse o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, em conferência de imprensa.

"Seremos incansavelmente agressivos no combate e na interrupção das tentativas da Rússia e do Irão, bem como da China ou de qualquer outro ator estrangeiro maligno, de interferir nas nossas eleições e minar a nossa democracia", sublinhou Merrick Garland.



Em resposta à agência Reuters, a estação RT respondeu com ironia: “Três coisas são certas na vida: a morte, os impostos e a interferência da RT nas eleições dos EUA”.

O canal cessou as transmissões nos Estados Unidos na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.

A Casa Branca acusou esta quarta-feira o Presidente russo, Vladimir Putin, de estar ao corrente da tentativa de interferência de Moscovo nas eleições presidenciais norte-americanas.

"Ele estava ciente das atividades da RT", disse John Kirby, porta-voz de Conselho de Segurança Nacional da presidência.