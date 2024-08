Zelensky reconhece "situação extremamente difícil" em Pokrovsk

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu esta quarta-feira que a situação é "extremamente difícil" para o seu Exército perto da cidade de Pokrovsk, à medida que as tropas russas se aproximam deste importante centro logístico no leste do país.

A situação em Pokrovsk e outras áreas do Donbass "é extremamente difícil", afirmou o líder ucraniano na sua comunicação diária à nação.

"Os principais esforços e as maiores forças da Rússia estão concentrados lá", prosseguiu Zelensky, adicionando que a ofensiva da Ucrânia na região russa de Kursk impede Moscovo de "colocar mais pressão" na frente de combate na província de Donetsk.