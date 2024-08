Voos retomados no aeroporto de Eindhoven

Os voos de e para o aeroporto de Eindhoven, nos Países Baixos, estiveram suspensos esta quarta-feira. Em causa estaria um problema técnico não identificado, que deixou o aeroporto "offline", diz o jornal NL Times.

O jornal adiantava, ao início da manhã, que o problema não deveria estar resolvido até pelo menos às 13h00, cenário que se verificou. Só depois das 13h15 é que o tráfego começou a ser, lentamente, retomado.

"Os processo necessários para retomar o tráfego aéreo estão a ser reiniciados. Para informações atuais sobre voos, esteja atento ao site ou entre em contacto com a sua companhia aérea", pode ler-se no site do aeroporto.

O problema foi detetado às 07h00, altura em que o aeroporto deveria começar a funcionar.

A suspensão dos voos foi confirmada pelo próprio aeroporto no site e nas redes sociais. "O tráfego aéreo não é atualmente possível no aeroporto de Eindhoven devido a uma perturbação técnica. A causa está a ser investigada", podia ler-se, num curto comunicado, publicado às 08h00.

A disrupção também foi confirmada pela Força Aérea local, que falava numa "falha de rede". "Ainda não é claro quando a interrupção será resolvida, mas estamos a trabalhar para encontrar uma solução", é dito.