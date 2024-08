Zelensky vai propor a Biden, Kamala e Trump plano para acabar guerra com a Rússia

O Presidente da Ucrânia disse, esta terça-feira, que planeia apresentar um plano para o fim da guerra com a Rússia ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) e aos candidatos Donald Trump e Kamala Harris.

De acordo com a Reuters, Volodymyr Zelensky disse, numa conferência de imprensa em Kiev, que o plano inclui passos nas frentes económica e diplomática. O líder ucraniano disse ainda que a guerra com a Rússia iria eventualmente terminar através do diálogo, mas que a Ucrânia tinha de se colocar numa posição de maior poder para a cimeira que espera realizar este ano.

Questionado sobre a possibilidade de a Ucrânia ceder territórios em eventuais negociações, Zelensky respondeu que os ucranianos "não estão preparados" para esta opção, embora tenha reconhecido que a decisão dependerá da posição dos aliados de Kiev.