​Robert Kennedy Jr. desiste da corrida e apoia Trump

Os rumores tinham vindo a crescer nos últimos dias, mas pela primeira vez há uma indicação clara de que o candidato independente Robert F. Kennedy Jr vai desistir da candidatura à presidência e apelar ao voto em Donald Trump.



Num processo judicial que está a correr na Pensilvânia, RFK Jr. admitiu formalmente que vai apoiar a candidatura republicana.

Ao mesmo tempo, refere a Associated Press, a campanha do sobrinho do antigo presidente americano JFK, solicitou que o seu nome fosse removido do boletim de voto na Pensilvânia, embora não tenha ficado imediatamente claro se isso significava uma desistência oficial.

Estas movimentações, acontecem um dia depois de Kennedy ter tentado ser afastado da votação no Arizona.