Hamas diz que acordo de cessar-fogo é parcial a Israel

O Hamas critica a proposta de cessar-fogo com Israel pela proposta ser parcial às exigências do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

O comunicado do Hamas foi partilhado poucas horas depois da chegada de Anthony Blinken, embaixador de Israel nos Estados Unidos, a Tel Aviv, com o objetivo de assegurar um acordo de cessar-fogo e negociar a libertação dos reféns.

Segundo a Reuters, o Hamas recebeu a nova proposta a partir dos países mediadores, na sequência de dois dias de negociações a decorrer em Doha, entre o Qatar, o Egito e os Estados Unidos da América.



O grupo rejeitou a proposta com base de que o documento apenas respeita a vontade de Netanyahu, que se recusa a por um fim à guerra e a retirar o seu exército da Faixa de Gaza, incluindo da fronteira com o Egito.

"Cremos que Netanyahu é totalmente responsável por manipular o esforço dos mediadores e de atrasar o acordo", disse o Hamas, acrescentando que é Israel que está a prejudicar "as vidas dos seus prisioneiros, que estão expostos aos mesmos perigos que a nossa comunidade devido à sua agressão contínua e sistemático ataque a todos os aspetos da vida na Faixa de Gaza".

O grupo apela aos mediadores para "assumirem as suas responsabilidades e para promoverem a implementação do que já estava acordado". O Hamas estava, garante, concordante com a versão do acordo proposta em julho.